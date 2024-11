Nyon - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet am 20. März 2025 mit einem Auswärtsspiel in das nächste Länderspieljahr. Wie die UEFA im Ablaufplan für die Viertelfinal-Auslosung bekanntgab, sollen an dem Tag alle vier Hinspiele der ersten K.o.-Runde in der Nations League stattfinden. Das Rückspiel findet drei Tage später, am 23. März, statt, in dem Deutschland als Gruppensieger dann Heimrecht hat.

Gegen wen die DFB-Elf antreten muss, entscheidet sich am Freitag (12.00 Uhr) bei der Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon. Mögliche Kontrahenten sind Italien sowie entweder Kroatien oder Schottland und Dänemark oder Serbien, die am Abend ihre letzten Gruppenspiele bestreiten. Deutschland tritt am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Budapest gegen Ungarn zum letzten Spiel des Jahres an.

Ausgelost werden am Freitag auch gleich die Halbfinalpaarungen der Nations League, die am 4. und 5. Juni stattfinden. Der Sieger wird am 8. Juni gekürt. Der Gastgeber für das Miniturnier soll von der UEFA zeitnah bekanntgegeben werden. Der DFB hatte Interesse bekundet.