Grödig - Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat bei seinem umjubelten ersten Auftritt in Österreich einen Testspielsieg gefeiert. Der portugiesische Nationalspieler traf beim 2:1 seines saudi-arabischen Clubs Al-Nassr gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse zum zwischenzeitlichen 1:1 in der 33. Spielminute. Bei der Begegnung in Grödig bei Salzburg stand der 40-Jährige nur in der ersten Halbzeit auf dem Rasen. Ronaldo hatte vor dem Anpfiff eine Lederhose geschenkt bekommen.

Al-Nassr wird das Trainingslager im österreichischen Saalfelden bereits heute, und damit fünf Tage eher als ursprünglich geplant, verlassen. „Einzig und allein das schlechte Wetter“ sei der Grund für die vorzeitige Abreise, hatte Daniel Fischer von der für die Camp-Organisation verantwortlichen Agentur Onside der österreichischen Nachrichtenagentur APA gesagt.

Um das Trainingslager hatte es vor Ort große Aufregung gegeben. Nachdem Al-Nassr bereits am 20. Juli in Saalfelden eingetroffen war, reiste Ronaldo am vergangenen Donnerstag nach. Die Ankunft des Superstars sorgte erwartungsgemäß für Aufregung. Im ersten Testspiel hatte er gar nicht im Kader gestanden.