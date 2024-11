Leicester - Der englische Premier-League-Club Leicester City hat sich nach nur fünf Monaten von Trainer Steve Cooper getrennt. Das gab der Fußballmeister von 2016 am Sonntag bekannt. Einen Tag zuvor hatte der Aufsteiger mit 1:2 gegen den FC Chelsea verloren. Es war das fünfte sieglose Spiel in Serie. In insgesamt zwölf Spielen unter dem 44 Jahre alten Cooper gelang Leicester nur ein einziger Sieg.

Cooper, der zuvor Nottingham Forest trainierte, hatte das Amt in Leicester erst im Juni vom heutigen Chelsea-Coach Enzo Maresca übernommen. Maresca hatte den Verein nach dem Abstieg 2023 sofort wieder in die Premier League geführt, sich aber nach nur einer Saison Richtung London verabschiedet. Leicester ist derzeit Tabellen-16. und liegt nur einen Punkt vor einem Abstiegsplatz.