Zum zweiten Mal binnen einem Monat gedenken Anhänger von Ajax Amsterdam eines verstorbenen Fans mit Leuchtraketen. Dieses Mal aber bricht der Schiedsrichter die Partie endgültig ab.

Amsterdam - Fans des niederländischen Fußball-Erstligisten Ajax Amsterdam haben mit einer Vielzahl abgebrannter Feuerwerkskörper den Abbruch des Liga-Heimspiels gegen den FC Groningen erzwungen. Die Partie war nach fünf Minuten angesichts der Vorfälle im Stadion zunächst unterbrochen worden. Als nach der knapp dreiviertelstündigen Pause dann erneut Feuerwerkskörper aus einem der Fanblöcke aufs Spielfeld geschossen wurden, brach Schiedsrichter Bas Nijhuis die Begegnung ab. Das Spiel soll nun am Dienstagmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt werden.

Bereits Anfang des Monats hatten Ajax-Anhänger beim 1:1 gegen den SC Heerenveen mit dem Einsatz zahlreicher Feuerwerkskörper eine halbstündige Spielunterbrechung ausgelöst. Schon da handelte es sich - wie auch jetzt - um eine Aktion, mit der an zuvor verstorbene Fans des Clubs erinnert wurde. Verständnis zeigten die Verantwortlichen des Tabellenletzten der Champions League deswegen allerdings nicht.

Clubführung distanziert sich von eigenen Fans

„Wir distanzieren uns entschieden von diesem Fehlverhalten“, zitierten niederländische Medien den auch für Sicherheitsfragen zuständigen Ajax-Finanzdirektor Shashi Baboeram Panday. „Wir wussten, dass innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal ein bekannter Fan ums Leben gekommen war. (...) Wir hatten zwar zusätzliche Maßnahmen ergriffen, diese reichten aber nicht aus.“

Der niederländische Fußball-Verband KNVB teilte mit: „Wer so etwas tut, ist nicht wegen des Spiels oder des Fußballs da. Natürlich hat das Konsequenzen.“

In der Eredivisie steht Ajax mit nur fünf Siegen aus 13 Spielen auf Rang sechs.