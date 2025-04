Buenos Aires - Der argentinische Verein San Lorenzo möchte ein neues Stadion nach dem verstorbenen Papst Franziskus benennen, der ein bekannter Unterstützer des Clubs war. Dafür hatte sich Vereinspräsident Marcelo Moretti im vergangenen Jahr beim Papst persönlich die Zustimmung für das Vorhaben eingeholt.

„Bei diesem Besuch habe ich ihm viele Geschenke des Vereins mitgebracht und ihn um die Erlaubnis gebeten, das neue Stadion, das wir im Stadtteil Boedo bauen werden, nach 'Papst Franziskus' zu benennen. Er stimmte dem zu und war sichtlich gerührt“, sagte Moretti in einem in der Sportzeitung „Marca“ veröffentlichten offenen Brief.

Papst signierte Trikot des Clubs

„An diesem Tag hat er ein symbolisches Vereinstrikot für uns unterschrieben, das wir aufbewahren, und wenn das Stadion eingeweiht wird, werde ich es in der zentralen Halle aufhängen, damit alle Fans unserer Mannschaft es sehen können“, sagte Moretti weiter.

Papst Franziskus galt als großer Fußballfan und war Mitglied des Vereins aus Buenos Aires. Der ehemalige Erzbischof von Buenos Aires kehrte aber seit seinem Amtsantritt im Jahr 2013 nie nach Argentinien zurück.

Großer Erfolg im Jahr 2014

Der Verein habe daraufhin allerdings eine „Wiederauferstehung“ erlebt, nachdem er sich zuvor in einer schwierigen Lage befunden habe, erzählte Moretti in einem Radiointerview. Noch im selben Jahr gewann San Lorenzo die Meisterschaft und 2014 erstmals die Copa Libertadores - das südamerikanische Gegenstück zur europäischen Champions League. Es ist der bis dato größte Erfolg des Clubs.

Beim nächsten Heimspiel am Samstag gegen Rosario Central wolle der Verein dem Papst zu Ehren in Sondertrikots spielen, kündigte Moretti an.