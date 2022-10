Liverpool in der Krise: 2:3 beim FC Arsenal

London - Der FC Liverpool erlebt in der englischen Premier League den schlechtesten Saisonstart seit zehn Jahren.

Beim FC Arsenal in London unterlag die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp nach frühem Rückstand in einem intensiven Duell mit 2:3 (1:2). Für die Reds, die nur zwei ihrer bislang acht Premier-League-Spiele gewinnen konnten, war es das dritte Ligaspiel in Serie ohne Sieg. Arsenal übernahm durch den Heimerfolg wieder die Tabellenführung.

Die Gunners gingen im eigenen Stadion schon nach einer Minute durch Gabriel Martinelli in Führung. Liverpool ließ sich davon nur kurz beeindrucken. Die Klopp-Elf war im Emirates-Stadion über weite Strecken ebenbürtig und kam durch Darwin Núñez (34. Minute) zum verdienten Ausgleich. Allerdings schoss Englands Nationalspieler Bukayo Saka (45.+5) die Gastgeber noch vor der Pause wieder in Führung.

In der zweiten Hälfte traf Liverpools Roberto Firmino (53.) zum erneuten Ausgleich. Nach rund einer Stunde musste die umkämpfte Partie für einige Minuten unterbrochen werden, weil Arsenals Gabriel Jesus nach einem Zusammenprall regungslos am Boden lag. Der Brasilianer konnte kurze Zeit später aber weiterspielen. Erneut Saka (76.) traf schließlich per Foulelfmeter zum achten Sieg im neunten Premier-League-Match für Arsenal, das nun 14 Punkte mehr hat als Liverpool.