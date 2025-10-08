Vor vier Jahren wurde das WM-Ticket noch im Elfmeterschießen verpasst. Nun ist der siebenmalige Afrikameister bei der Fußball-WM wieder vertreten - und damit auch eine Haupt-Attraktion.

Casablanca - Liverpool-Star Mohamed Salah hat sich mit Ägypten für die Fußball-WM 2026 qualifiziert. Der Torjäger führte den siebenmaligen Afrikameister zu einem 3:0 (2:0) gegen Dschibuti in Casablanca, womit der Sieg in Gruppe A perfekt ist. Für Ägypten ist es die vierte WM-Teilnahme nach 1934, 1990 und 2018.

Salah steuerte beim souveränen Sieg zwei Tore in der 14. und 84. Minute bei, außerdem traf gegen das Schlusslicht Ibrahim Adel (8.). Vor vier Jahren hatte Ägypten noch das WM-Ticket für Katar auf bittere Weise verpasst, als das Team im Elfmeterschießen gegen Senegal verloren hatte.

Mohamed Salah hofft nun auf ein besseres Abschneiden bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko als bei der WM 2018, als sein Team mit drei Niederlagen als Gruppenletzter ausgeschieden war.