Warschau - Nach dem perfekten Start in seine erste Saison mit Real Madrid blickte Kylian Mbappé sofort nach vorn. „Es ist eine magische Nacht. Ich habe immer davon geträumt und jetzt ist es wahr. Wir haben einen Pokal gewonnen, das ist immer sehr wichtig. Aber ich hoffe, es wird noch viel besser“, sagte der Franzose nach dem 2:0 (0:0) gegen Atalanta Bergamo im Supercup, der dieses Jahr in Warschau ausgetragen wurde. Den zweiten Treffer erzielte er selbst nach Vorlage von Jude Bellingham. „Ich bin hier mit Demut angekommen und muss mich bei jedem im Club bedanken, weil sie mir geholfen haben. Ich muss mich nur um Fußball kümmern und darin bin ich am besten“, sagte der Angreifer.

Erstes Pflichtspiel, erstes Pflichtspieltor und erster Titel - gerade mal einen Monat nach seiner Vorstellung bei Real ist Mbappé schon mittendrin. „Du willst einen Spieler wie ihn in deinem Team haben. Das ist die Definition von Real Madrid. Er hat überragend gespielt. Das Tor war gut“, sagte Bellingham über seinen neuen Kollegen - und prognostizierte viel Stress für sich selbst in den kommenden Partien. „Es ist brillant, mit ihm und Vini (Vinicius Jr.) zu spielen - aber du hast immer nur zwei Sekunden, bevor beide mit den Händen winken und den Ball wollen.“

Mbappé will sich noch steigern

Nach einer noch verhaltenen ersten Halbzeit drehte Mbappé nach der Pause auf und führte den Champions-League-Sieger gegen den Europa-League-Sieger aus Italien zum ersten Titel der Saison. „Es ist eine große Freude, als Stürmer zu treffen. Ich hoffe, dass ich mich noch weiter verbessere und dem Team weiter helfen kann“, sagte er.

Vor Mbappés Tor hatte Fede Valverde zum 1:0 getroffen. Der Uruguayer trug die Rückennummer acht, die nach dem Karriereende von Toni Kroos frei geworden war.

Auch Nationalspieler Antonio Rüdiger freute sich über den Sieg in Polen und feierte Mbappés Tor mit zahlreichen Klapsen auf dessen Körper. In der 68. Minute hatte Bellingham auf der linken Seite mit einem herrlichen Pass den Premierentreffer des Franzosen vorbereitet. Aus kurzer Distanz ließ er Bergamos Torwart Juan Musso keine Chance. In der 83. wurde der Real-Neuzugang dann unter großem Jubel der Fans ausgewechselt.