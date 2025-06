Philadelphia - Titelverteidiger Manchester City ist mit einem glanzlosen Sieg in die Club-WM gestartet. In Philadelphia setzte sich der zehnmalige englische Fußball-Meister mit 2:0 (2:0) gegen Wydad AC aus Marokko durch. Der englische Nationalspieler Phil Foden brachte die Cityzens bereits in der zweiten Minute in Führung. Nach einer Ecke von Foden erhöhte Jeremy Doku in der 42. Minute auf 2:0 für das Team von Trainer Pep Guardiola.In Gruppe C trifft City noch auf Juventus Turin und Al Ain FC (Vereinigte Arabische Emirate).

Nach der schnellen Führung hätte Foden nachlegen können, vergab aber in aussichtsreicher Position. Danach waren die Engländer trotz mehr Spielanteilen und Ballbesitz überraschend nicht so dominant und die Marokkaner über Konter gefährlich. Doch durch einen Stellungsfehler nach der Ecke netzte Doku relativ leicht zum zweiten Tor des Favoriten ein.

Wenig spielerischer Glanz

In der 55. Minute hatte Doku das 3:0 auf dem Fuß, doch Keeper El Mehdi Benabid kam gerade noch an den Ball. Starstürmer Erling Haaland war zunächst wie auch der frühere deutsche Auswahlkapitän Ilkay Gündogan auf der Bank. Haaland wurde aber genau wie Weltfußballer Rodri, der sich im vergangenen September das Kreuzband gerissen hatte, in der 60. Minute eingewechselt. Gündogan durfte in der 68. Minute aufs Feld. Doch große Akzente konnten sie nicht setzen.

In der 75. Minute setzte Haaland aus rund 15 Metern zum Schuss an, jagte den Ball aber knapp über die Querlatte. In der dritten Minute der Nachspielzeit scheiterte Haaland in freier Position an El Mehdi Benabid. Zuvor hatte Manchesters Rico Lewis in der 88. Minute nach einem groben Foulspiel die Rote Karte gesehen.