Neben der schwierigen sportlichen Situation beim FC Barcelona belasten Marc-André ter Stegen auch gesundheitliche Probleme. Hilft eine OP? Und was würde diese für einen möglichen Wechsel bedeuten?

Barcelona - Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen könnte sich laut spanischen Medienberichten knapp elf Monate vor WM-Start wegen anhaltender Rückenprobleme einer Operation unterziehen. Im Falle eines Eingriffs würde der 33 Jahre alte Profi des FC Barcelona circa vier Monate pausieren müssen, wie unter anderem die katalanischen Zeitungen „Sport“ und „Mundo Deportivo“ berichteten.

Eine Entscheidung werde nächste Woche fallen, hieß es. Laut „Sport“ sei eine Operation nach jetzigem Kenntnisstand nicht unumgänglich. Erwogen werde auch eine nicht operative Therapie.

Wegen der Rückenprobleme trainiert ter Stegen diese Woche nur am Rande des insgesamt 36 Spieler umfassenden Kaders von Trainer Hansi Flick - und zwar allein im Fitnessraum. Medien hatten diese Situation zunächst als Zeichen dafür gedeutet, dass der Deutsche mit dem Club auf Konfrontation geht. Ihm soll zuvor mitgeteilt worden sein, dass er diese Saison nur die Nummer drei hinter Neuverpflichtung Joan García und Wojciech Szczęsny sein werde.

In dem Fall müsste sich der Ex-Mönchengladbacher wohl bald einen neuen Club suchen, um seinen Stammplatz bei der Nationalmannschaft und seine Teilnahme bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko nicht zu gefährden.

Viele Interessenten für die deutsche Nummer 1

An Interessenten mangelt es offenbar nicht. Eine Verpflichtung von ter Stegen sollen laut Medien unter anderem Manchester City, Manchester United, FC Chelsea, Inter Mailand, AC Mailand, Juventus Turin, Galatasaray Istanbul und AS Monaco erwägen. Doch eine OP würde einen möglichen Wechsel in diesem Sommer komplizierter gestalten, denn kaum ein Verein würde fast bis zum Winter auf eine Genesung von ter Stegen warten.

Verletzungsprobleme begleiten ter Stegen schon länger. Erst vorige Saison war er wegen einer schweren Knieverletzung lange ausgefallen. Am Rücken war der langjährige Stammtorwart der Katalanen erst im Dezember 2023 operiert worden. Damals musste er anschließend drei Monate lang zuschauen.