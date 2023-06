Madrid - Nationalspieler Kai Havertz steht einem Medienbericht zufolge vor einem Wechsel zu Real Madrid. Wie die „Bild“ berichtete, könne ein möglicher Wechsel des 23-Jährigen vom FC Chelsea zu den Königlichen nun schnell über die Bühne gehen.

Demnach sei Havertz für Trainer Carlo Ancelotti und Präsident Florentino Perez der Wunschspieler, um ab der kommenden Saison Karim Benzema zu ersetzen. Auch die englische „Daily Mail“ berichtete von Reals Interesse an dem früheren Leverkusener, Kandidat Nummer eins sei demnach aber Harry Kane von Tottenham Hotspur.

Der Franzose Benzema verlässt Real nach 14 Jahren, das hatten die Madrider am Sonntag bekannt gegeben. Für das Sturmzentrum sucht der spanische Vizemeister daher nach einer Verstärkung, Havertz hat diese Position sowohl bei Chelsea als auch in der Nationalmannschaft schon gespielt. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm sieben Tore in der Premiere League für die Blues. Als Tabellenzwölfter hat Chelsea die Champions League klar verpasst, wodurch Veränderungen im Kader erwartet werden.

Bei Real stehen bereits die deutschen Profis Toni Kroos und Antonio Rüdiger unter Vertrag.