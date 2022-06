Medien: Schalke an Herthas Alexander Schwolow interessiert

Medienberichten zufolge ist der FC Schalke 04 an Herthas Torwart Alexander Schwolow interessiert.

Berlin - Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 soll Medienberichten zufolge an einer Verpflichtung von Hertha-Torwart Alexander Schwolow interessiert sein. Das berichten die „WAZ“ und die „Berliner Morgenpost“.

Der Vertrag des 30-Jährigen in Berlin läuft noch bis 2025. Die Schalker könnten dem Bericht der „WAZ“ zufolge eine Leihe plus Kaufoption anstreben.

In der vergangenen Saison war Schwolow lange Stammtorhüter der Berliner. In der Rückrunde fiel er nach einer Corona-Infektion und mit einer Muskelverletzung länger aus. Er wurde von Marcel Lotka, der zum BVB II wechselt, und in den Relegationsspielen von Oliver Christensen ersetzt.