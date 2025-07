Das Duell der Verlobten Pernille Harder und Magdalena Eriksson im EM-Spiel in Genf fällt aus. Die Schwedinnen aber zeigen, dass mit ihnen in der Schweiz zu rechnen ist.

Genf - Mitfavorit Schweden ist mit einem Zittersieg in die Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz gestartet. Die WM-Dritten von 2019 und 2023 besiegten in der Deutschland-Gruppe C Dänemark mit 1:0 (0:0). Das Tor des Tages in Genf erzielte Filippa Angeldahl von Real Madrid in der 55. Minute.

Zum viel beachteten Duell zwischen der dänischen Torjägerin Pernille Harder und Magdalena Eriksson, den Verlobten vom deutschen Meister FC Bayern, kam es nicht. Schwedens Abwehrchefin fehlte aufgrund einer Zerrung und wurde von Linda Sembrant (zuletzt ebenfalls München) ersetzt. Harder vergab in der 81. Minute die große Chance zum Ausgleich, als sie die Latte traf.

Angeldahl immer wieder gefährlich

Einen Monat nach dem 6:1-Sieg der Schwedinnen gegen den Nachbarn in der Nations League leisteten die Däninnen dieses Mal mehr Widerstand. Allerdings schoss Angeldahl für die in der ersten Halbzeit etwas überlegenen Schwedinnen nach nur zwei Minuten knapp am Tor vorbei.

Auf der Gegenseite visierte Spielführerin Harder aus 16 Metern das gegnerische Tor an, der Ball ging aber drüber. Kurz vor der Pause verhinderte Torhüterin Maja Östergaard einen Rückstand für Dänemark, als sie den Ball nach einem gefährlichen Freistoß von Angeldahl gerade noch über die Latte lenkte.

Jubiläumsspiel von Asllani

Im 200. Länderspiel von Kapitänin Kosovare Asllani versuchte Schweden den Druck in der zweiten Halbzeit zu erhöhen. Nach einem Doppelpass mit Asllani schoss Angeldahl ins lange Eck und drehte jubelnd ab.

Die Olympia-Zweiten von 2021 setzten damit eine Erfolgsserie fort: Seit dem 1:2 gegen Frankreich im Juli 2024 ist die Auswahl unbesiegt. Die Schwedinnen sind am 12. Juli in Zürich der letzte Vorrundengegner der DFB-Auswahl.