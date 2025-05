Fort Lauderdale - Der achtmalige Weltfußballer Lionel Messi hat mit Inter Miami nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurückgefunden. Das Team aus Florida gewann in der MLS sein Heimspiel gegen Vorjahresfinalist New York Red Bulls klar mit 4:1. Für Miami war es der fünfte Saisonsieg im neunten Ligaspiel, mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz liegt Inter auf Platz fünf der Eastern Conference.

Messi sorgte mit seinem vierten Saisontor für den Endstand, zuvor hatten Fafa Picault (9.), Marcelo Weigandt (30.) und der frühere Weltklasse-Stürmer Luis Suarez (39.) schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse gesorgt. New York, das vom Deutschen Sandro Schwarz trainiert wird, gelang durch den ehemaligen Bayern-Profi Eric Maxim Choupo-Moting nur der Anschlusstreffer kurz vor der Pause (43.).

Miami hatte zuletzt mit einer kleinen Ergebniskrise zu kämpfen. Im CONCACAF Champions Cup, dem nordamerikanischen Pendant zur europäischen Champions League, schied Inter im Halbfinale gegen die Vancouver Whitecaps aus. Zwischen den beiden Spielen gegen die Kanadier kassierte Miami zudem auch in der MLS die erste Saisonniederlage.