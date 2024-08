Bei der Fußball-EM war das Biertrinken im Stadion ein recht kostspieliges Vergnügen. In der 2. Liga müssen die Fans nicht ganz so viel für den halben Liter bezahlen.

Berlin - Nach dem Ärger über hohe Bierpreise bei der Fußball-Europameisterschaft können sich die Fans der 2. Liga über weitgehend stabile Preise in den Stadien ihrer Clubs freuen. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, kostet ein halber Liter Bier in den Arenen meist so viel wie am Ende der vergangenen Saison - im Mittel etwa fünf Euro (plus Pfand). Etwaige Preiserhöhungen bewegen sich im Rahmen von unter einem Euro.

Unmittelbar vor dem Anpfiff der ersten EM-Spiele in Deutschland im vergangenen Juni war über den vergleichsweise hohen, einheitlichen Bierpreis in den Stadien diskutiert worden. Ein halber Liter Bier kostete sieben Euro plus Pfand.

Teilweise hatte sich der Bierpreis bei den Zweitligisten im Verlauf der vergangenen Saison geändert. Der FC Schalke, der an diesem Samstagabend (20.30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig in die neue Saison startet, teilte etwa mit, den Preis Anfang 2024 nach eineinhalb Jahren Preisstabilität von 4,60 Euro auf 5,10 Euro angehoben zu haben.