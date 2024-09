Elf Länderspiele hat die Nationalmannschaft in diesem Jahr bislang bestritten. Und nur im EM-Viertelfinale gegen Spanien ging sie als Verlierer vom Platz.

Amsterdam - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in diesem Jahr nach dem 2:2 in der Nations League gegen die Niederlande weiterhin nur einmal verloren. Und zwar beim bitteren EM-Aus gegen den späteren Titelgewinner Spanien. In den bislang elf Länderspielen 2024 gab es ansonsten sieben Siege und drei Unentschieden.

Noch vier weitere Partien in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina (11. Oktober/16. November), die Holländer (14. Oktober) und zum Abschluss in Ungarn (19. November) stehen bis zum Jahresende auf dem Terminplan der DFB-Auswahl.