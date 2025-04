Die Fußballerinnen des FC Bayern können die dritte deutsche Meisterschaft in Serie perfekt machen. Männer-Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl hoffen auf doppelten Erfolg am Wochenende.

München - Die Fußballerinnen des FC Bayern München wollen sich nach der Unruhe um das angekündigte Ende der Amtszeit von Trainer Alexander Straus auf ihren Double-Plan konzentrieren. „Es geht um Freiburg und Bremen, darauf sind wir 100 Prozent fokussiert“, sagte Straus vor dem Heimspiel am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport, DAZN und ZDF) gegen den SC Freiburg. Am kommenden Donnerstag steht dann das Pokal-Endspiel gegen Werder Bremen an.

Straus (49) wird sein Amt als Coach der FC Bayern Frauen zum Saisonende auf eigenen Wunsch niederlegen, um sich einer neuen Herausforderung zu widmen. Er wechselt zum Angel City FC in Los Angeles. Er werde alle Fragen beantworten, wenn die Zeit dafür gekommen sei, sagte der scheidende Trainer. Sein Nachfolger steht bisher nicht fest.

Bayern-Frauen können Novum schaffen

Mit einem Sieg im Duell gegen die Breisgauerinnen könnten die Münchnerinnen nicht nur ihren 17. Sieg im 20. Bundesligaspiel in dieser Spielzeit einfahren, sondern auch die dritte deutsche Meisterschaft in Serie feiern. Nach 1976, 2015, 2016, 2021, 2023 und 2024 wäre es insgesamt die siebte Meisterschaft der Vereinsgeschichte für die FCB-Frauen. Drei Titel in Serie wären ein Novum.

„Die Frauen-Mannschaft spielt eine große Rolle. Jeder erwartet, dass Bayern München in jedem Bereich erfolgreich ist. Ich hoffe sehr, dass sie die Meisterschaft gewinnen“, sagte Männer-Trainer Vincent Kompany. „Es ist ein Familienclub, wo die Menschen hart zusammenarbeiten für den Erfolg. Ich hoffe, dass wir auch unsere Arbeit erledigen.“ Sein Team kann bereits am Samstag Meister werden.

Eberl erinnert an Söder-Treffen

Ein Wochenende mit zwei Meistertiteln wäre im Jahr des 125. Vereinsgeburtstag ganz im Sinne der Verantwortlichen. „Eine meiner ersten Amtshandlungen war, dass unsere Frauen-Mannschaft von Herrn Söder geehrt wurde“, erinnerte Sportvorstand Max Eberl an einen Empfang von Ministerpräsident Markus Söder im vergangenen Jahr.

„Damals hat er gesagt, dass es schön wäre, wenn wir wieder gemeinsam kommen würden. Unsere Frauen können am Wochenende die Meisterschaft schaffen und haben auch die Chance auf das Double. Wenn wir beide etwas zu feiern hätten, wäre das großartig“, sagte Eberl.