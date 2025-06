Ex-Bundesliga-Profi Steven Cherundolo hat Los Angeles FC zur Club-WM geführt. Gegen den mexikanischen Rekordmeister muss das MLS-Team dabei in die Verlängerung.

Timothy Tillman (rechts) und Los Angeles FC hatten gegen Club América einen schweren Stand, setzten sich am Ende aber durch.

Los Angeles - Los Angeles FC hat sich mit einem 2:1 (0:0, 1:1) nach Verlängerung gegen den mexikanischen Rekordmeister Club América den letzten Startplatz für die Club-WM gesichert. Zwei Wochen vor dem Start des erstmals im neuen Format ausgetragenen Mega-Turniers mit 32 Mannschaften ist das Teilnehmerfeld damit komplett. Das von Ex-Bundesliga-Profi Steven Cherundolo betreute Team aus Los Angeles trifft in Gruppe D auf den FC Chelsea aus England, Flamengo aus Brasilien und ES Tunis aus Tunesien. Für LAFC stand der aus Nürnberg stammende Mittelfeldspieler Timothy Tillman in der Startelf.

Igor Jesus (89. Minute) und Denis Bouanga (115.) drehten die Partie zugunsten von LAFC. Brian Rodriguez hatte Club América in der 64. Minute per Foulelfmeter in Führung geschossen.

Das kurzfristig angesetzte Duell zwischen dem Team aus der Major League Soccer und dem Rekordsieger der CONCACAF-Champions-League war notwendig geworden, weil der Weltverband Club León im März vom Turnier ausgeschlossen hatte. Der Verein sowie CF Pachuca aus Mexiko verstoßen aus FIFA-Sicht gegen Wettbewerbsbestimmungen, weil beide Teams unter derselben Eigentümerschaft stehen.

Geldregen für Club-WM-Teilnehmer

Als Vertreter der CONCACAF hat LAFC nun 9,55 Millionen US-Dollar (rund 8,4 Millionen Euro) an Prämien bereits sicher. Teams sollen bei dem mit insgesamt rund einer Milliarde US-Dollar dotierten Turnier bei entsprechendem Erfolg mehr als 100 Millionen US-Dollar einnehmen können. Aus Deutschland sind der FC Bayern München und Borussia Dortmund bei dem am 12. Juni beginnenden Turnier dabei.