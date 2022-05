Nächster 96-Transfer fix: Schaub kommt vom 1. FC Köln

Hannover - Hannover 96 hat einen weiteren Neuzugang präsentiert: Der Österreicher Louis Schaub wechselt ablösefrei vom 1. FC Köln zum Fußball-Zweitligisten.

Wie die Niedersachsen mitteilten, unterschrieb der 27-Jährige einen Dreijahresvertrag. In der jüngst beendeten Bundesliga-Saison kam der Mittelfeldspieler bei den Kölnern auf 28 Einsätze mit einem Treffer und zwei Vorlagen.

2018 war er von Rapid Wien zum damaligen Zweitlisten aus dem Rheinland gewechselt und war zwischendurch an den Hamburger SV und den FC Luzern in der Schweiz ausgeliehen worden. Schon Schaubs Vater Fred spielte in den 1980ern zweieinhalb Jahre für Hannover und stieg mit dem Club 1985 in die Bundesliga auf.