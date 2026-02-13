Kai Havertz hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Bei Arsenal läuft es nach dem Comeback gut, doch es folgte ein Rückschlag. Der Bundestrainer setzt dennoch auf eine schnelle DFB-Rückkehr.

Brüssel - Ungeachtet der erneuten Verletzung von Kai Havertz hofft Julian Nagelsmann auf ein Comeback des Offensivspielers in der Fußball-Nationalmannschaft bei den WM-Tests im März. „Er hat jetzt noch mal eine Nachuntersuchung nächste Woche und dann wissen wir, glaube ich, noch mal im Detail, was es ist. Aber generell glaube ich nicht, dass er so lange ausfällt, dass es für März knapp wird“, sagte Nagelsmann nach der Auslosung zur Nations League in Brüssel.

Gute Auftritte bei Arsenal

Havertz hatte nach langer Verletzungspause erst kürzlich sein Comeback für den FC Arsenal gegeben und dabei mit Toren und Vorlagen für den Tabellenführer der englischen Premier League überzeugt. Eine erneute Muskelverletzung zwingt ihn nun offenbar für einige Wochen erneut zu einer Zwangspause.

Für die DFB-Elf hatte der 26-Jährige sein bislang letztes von 54 Länderspielen im November 2024 bestritten. Anschließend fiel er wegen verschiedener Verletzungen und Operationen immer wieder aus. Der erneute Rückschlag überraschte Nagelsmann nicht. „Es ist ein Stück weit normal, nach so einer langen Verletzungspause, wenn du wieder spielst. Ich hoffe, dass er sich stabilisiert, auch für ihn und für uns“, sagte der Bundestrainer.

Für eine DFB-Nominierung für die WM-Tests am 27. März in der Schweiz und am 30. März in Stuttgart gegen Ghana müsse Havertz allerdings zuvor in einen gewissen Rhythmus kommen. „Er muss schon noch mal spielen bis dahin, dass er einfach auch 100 Prozent fit ist. Die ersten Eindrücke waren gut, als er jetzt wieder gespielt hat. Er hat zwei, finde ich, sehr gute Spiele gemacht. Jetzt kam dieser kleine Rückschlag“, sagte Nagelsmann.