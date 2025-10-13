Seit Wochen wird über eine Rückkehr von Manuel Neuer ins deutsche Tor diskutiert. Bundestrainer Nagelsmann hat dafür kein Verständnis.

Belfast - Bundestrainer Julian Nagelsmann hält die Diskussion um eine mögliche Nationalmannschafts-Rückkehr von 2014er-Weltmeister Manuel Neuer für „nicht zielführend“ - auch mit Blick auf die derzeitige Nummer eins Oliver Baumann. „Jeder, der Mensch ist, kann sich gut vorstellen, dass es ihn nicht völlig kalt lässt“, sagte Nagelsmann nach dem 1:0 in Nordirland beim TV-Sender RTL und zeigte sich zufrieden mit den Leistungen des Hoffenheimers.

„In den letzten zehn Spielen haben wir keines verloren, weil wir einen schlechten Torhüter drin hatten“, betonte Nagelsmann und stellte klar: „Wir haben aktuell kein Torwartproblem. Es kann im Sommer alles ganz anders werden, wenn ganz viele Dinge schlecht laufen.“ In Abwesenheit des derzeit verletzten Marc-André ter Stegen hütet Baumann das deutsche Tor. In Nordirland rettete der Routinier in der Schlussphase den deutschen Sieg.

Diese Diskussion sei für keinen von Vorteil. „Ich glaube auch nicht für Manu. Für die Ruhe, die er bei Bayern braucht für seine zweifelsfrei guten Leistungen. Meines Wissens ist Manu auch zurückgetreten. Ich wundere mich, warum wir das jede Woche drei Stunden diskutieren“, ergänzte Nagelsmann.