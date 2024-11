Zwölf Spiele - mehr schaffte Ivan Juric nicht als Trainer der AS Rom. Wer der neue Coach auch von Ex-Weltmeister Hummels wird, will der Club noch bekanntgeben.

Rom - Mats Hummels bekommt bei der AS Rom einen neuen Trainer. Der italienische Hauptstadtclub gab die Trennung von Ivan Juric bekannt. In einer kurzen Mitteilung nach der 2:3-Heimniederlage in der Serie A gegen den FC Bologna bedankte sich der Club für die „harte Arbeit“ des Coaches in den vergangenen Wochen und schrieb: „Er hat ein schwieriges Umfeld mit äußerster Professionalität gemeistert, wofür wir ihm dankbar sind. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“

Die Suche nach einem neuen Trainer habe bereits begonnen. Dieser solle in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.

Nur zwölf Spiele absolvierte die Roma unter der Führung des 49 Jahre alten Kroaten, unter dem der ehemalige Weltmeister Hummels nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund in die höchste italienische Fußball-Liga kaum zum Einsatz kam. Juric hatte den Posten erst Mitte September von Daniele de Rossi übernommen. Der Italiener hatte seinerseits im Januar dieses Jahres José Mourinho abgelöst.