Rotterdam - Gastgeber Niederlande muss bei der Endrunde der Nations League auf Torjäger Memphis Depay verzichten.

Der Stürmer von Atlético Madrid sagte Bondscoach Ronald Koeman für das Turnier vom 14. bis 18. Juni wegen einer Verletzung ab. Depay (29) musste in dieser Saison immer wieder wegen muskulärer Probleme pausieren. Letztmals stand er Ende April für Atlético auf dem Platz.

Die Niederlande treffen im Halbfinale am 14. Juni in Rotterdam auf Kroatien. Im zweiten Halbfinale stehen sich einen Tag später in Enschede Spanien und Italien gegenüber. Das Endspiel findet dann am 18. Juni in Rotterdam statt.