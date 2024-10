Madrid - Kylian Mbappé winkt nach seiner Verletzung ein schnelleres Comeback als gedacht. Der Stürmer-Star von Real Madrid wurde für das Auswärtsspiel in der Champions League bei OSC Lille am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) überraschend in den Kader des spanischen Fußball-Rekordmeisters berufen. Der 25-Jährige hatte jüngst eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel erlitten und drohte zunächst einige Wochen auszufallen. Im Derby am Sonntag gegen Atletico (1:1) fehlte er.

„Er hat sich gut erholt, sehr schnell“, berichtete Trainer Carlo Ancelotti. Eine Entscheidung, ob der Franzose beim Gastspiel in seiner Heimat schon wieder spielen kann, werde kurzfristig getroffen. Und dann könnte er sogar gleich in der Startelf stehen. „Wenn er zu 100 Prozent fit ist und kein Risiko besteht, wird er von der ersten Minute an spielen“, kündigte Ancelotti auf der Pressekonferenz vor dem zweiten Vorrundenspiel an.