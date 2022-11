Ohne Ronaldo: Portugal siegt im letzten WM-Test deutlich

Lissabon - Ohne Superstar Cristiano Ronaldo hat Portugals Nationalmannschaft ihren letzten Test vor der Fußball-WM souverän bestanden. Die Auswahl von Coach Fernando Santos gewann in Lissabon mit 4:0 (2:0) gegen das nicht für die WM qualifizierte Nigeria.

Mittelfeldspieler Bruno Fernandes von Manchester United brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack früh in Führung (9. Minute/35./Handelfmeter), Gonçalo Ramos (82.) und João Mário (84.) legten in der Schlussphase für den WM-Mitfavoriten nach. Keeper Rui Patricio hielt zudem einen Foulelfmeter der Nigerianer (81.).

Santos hatte bereits vor der Partie angekündigt, dass Ronaldo im letzten WM-Test nicht zum Kader gehören werde. Der 37-Jährige hatte zuletzt mit einem Interview, in dem er scharfe Kritik an seinem Club Manchester United geäußert hatte, für Aufsehen gesorgt. Bis auf den fehlenden Offensivspieler bot Santos gegen Nigeria größtenteils seine mögliche WM-Startelf auf. Der Leipziger André Silva lief im Sturmzentrum für Ronaldo auf, Raphaël Guerreiro von Borussia Dortmund kam zur zweiten Halbzeit in die Partie.

Der Europameister von 2016 reist am 18. November nach Katar. Am 24. November trifft das Team zum WM-Auftakt auf Ghana. Weitere Gegner in der Gruppe H sind Uruguay und Südkorea.