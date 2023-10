Eine Woche nach dem Tod von Sir Bobby Charlton will die Premier League die Fußball-Ikone würdigen. Bei allen Spielen am Wochenende soll es vor dem Anpfiff Applaus geben.

Sir Bobby Charlton war am vergangenen Samstag im Alter von 86 Jahren gestorben.

London - Vor allen Spielen der englischen Premier League wird an diesem Wochenende der gestorbenen Fußball-Ikone Sir Bobby Charlton gedacht.

Charlton zu Ehren soll es vor dem Anpfiff aller Partien Applaus geben, wie die Liga mitteilte. Spieler und Spieloffizielle werden während der Begegnungen außerdem als Zeichen des Respekts Trauerarmbinden tragen.

Der ehemalige Nationalspieler und langjährige Profi von Manchester United war am vergangenen Samstag im Alter von 86 Jahren gestorben. Charlton hatte 1966 mit England die Weltmeisterschaft im eigenen Land gewonnen, nachdem die Three Lions sich im Finale im Wembley-Stadion mit 4:2 gegen Deutschland durchgesetzt hatten. Dabei fiel auch das berühmte Wembley-Tor.

Für Manchester United stand Charlton von 1956 bis 1973 in 758 Pflichtspielen auf dem Platz und erzielte 249 Tore. Der Club hatte nach seinem Tod ein digitales Kondolenzbuch eingerichtet und die Farben der Vereinswebseite zu Schwarz geändert. Vor dem Derby gegen Manchester City am Samstag soll Charlton im Old Trafford umfassend gewürdigt werden.