Prominenter Fan der DFB-Frauen: Klopp wünscht viel Erfolg

Milton Keynes - Der zweimalige Welttrainer Jürgen Klopp ist großer Fan der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft. In einer Videobotschaft wünschte der Coach des FC Liverpool den Spielerinnen und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg viel Erfolg für das EM-Halbfinale gegen Frankreich.

„Jetzt weiß man, dass ich eine bestimmte Art von Fußball mag“, sagte Klopp. „Und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass ich euren Fußball liebe. Den Einsatz, den ihr zeigt, wie ihr euch komplett verausgabt, die Fitness - ihr seht unglaublich frisch aus über das gesamte Spiel, verrückt.“

Voss-Tecklenburg berichtete kurz vor dem Anpfiff der Partie in Milton Keynes, das Video von Klopp in die Spieltagsbesprechung eingebunden zu haben. „Das waren eindrückliche Worte, die uns nochmal geholfen haben, an unsere Stärken zu glauben“, sagte die Bundestrainerin im ZDF.