Der Champions-League-Sieger startet souverän in die Club-WM. Paris Saint-Germain hat gegen Atlético Madrid mehr Ballbesitz, mehr Chancen und am Ende auch deutlich mehr Tore.

Vitinha und PSG erarbeiteten sich in der ersten Halbzeit mehr als 75 Prozent Ballbesitz.

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hat das erste Spitzenspiel der Club-WM gewonnen. Gegen Atlético Madrid holten die Franzosen in Pasadena nördlich von Los Angeles ein 4:0 (2:0). Fabian Ruiz (19. Minute) und Vitinha (45.+1) erzielten die Tore in der ersten Halbzeit. Senny Mayulu traf zum 3:0 (87.), nach VAR-Intervention markierte Kangin Lee das 4:0 durch einen Handelfmeter (90.+6). Das vermeintliche Anschlusstor durch Julian Alvarez (58.) für Madrid zählte nicht, nach VAR-Einsatz wurde auf ein Foulspiel in der Entstehung entschieden.

In Gruppe B spielen die beiden europäischen Spitzenmannschaften noch gegen die Seattle Sounders aus der Major League Soccer und den brasilianischen Erstligisten Botafogo. Die beiden besten Teams der Gruppe qualifizieren sich fürs Achtelfinale.

PSG zum Auftakt ohne Dembélé

Bei großer Mittagshitze von mehr als 30 Grad Celsius erarbeitete sich PSG in der ersten Halbzeit mehr als 75 Prozent Ballbesitz. Atletico verteidigte gewohnt diszipliniert und kam selbst zu guten Chancen, blieb aber kein Glück im Abschluss. PSG vergab vor dem dritten Treffer selbst mehrere gute Gelegenheiten für weitere Tore. Ousmane Dembélé fehlte bei Paris. Der Kandidat für die Auszeichnung mit dem Ballon d'Or saß auch nicht auf der Bank. Er kam zuletzt in der Nations League beim Finale zwischen Spanien und Frankreich am 6. Juni zum Einsatz.

Viele der laut offiziellen Angaben 80.619 Zuschauer kamen wegen des großen Verkehrschaos rund um den Rose Bowl erst mit großer Verspätung im Stadion an.