Paris - Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain hat auch sein zweites Ligaspiel dieser Saison gegen Stade Rennes verloren.

Das Starensemble um Lionel Messi und Kylian Mbappé unterlag zu Hause mit 0:2 (0:1). Toko Ekambi (45. Minute) und Arnaud Kalimuendo (48.) trafen für die Gäste, die bereits das Hinspiel mit 1:0 für sich entschieden hatten.

Für Tabellenführer Paris, der im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern München ausgeschieden war, war es die vierte Saisonniederlage in der französischen Ligue 1. Dennoch beträgt der Vorsprung auf den Zweiten RC Lens neun Punkte. Rennes verbesserte sich auf Rang fünf.

PSG tat sich im Offensivspiel schwer, zudem war Gäste-Keeper Steve Mandanda gut im Spiel. Ekambi brachte die engagierten Gäste verdient in Führung. Auch nach der Pause waren die Pariser nicht immer wach, beim zweiten Gegentreffer ließen sie sich auskontern. Nach einer Hereingabe von Lesley Ugochukwu musste Kalimuendo nur noch den Fuß hinhalten. Messi & Co gelang es auch im weiteren Spielverlauf nur selten, klare Chancen zu kreieren. Die beste vergab nach Vorarbeit von Mbappé in der 84. Minute Marco Verratti.