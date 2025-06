Salerno - Rauchbomben auf dem Feld, herausgerissene Sitzschalen, aufgebrachte Fans, Spielabbruch: In Italien ist ein Relegationsspiel zum Verbleib in der 2. Liga in einem Eklat geendet. Das Match zwischen den Fußball-Traditionsvereinen US Salernitana und Sampdoria Genua musste beim Stand von 0:2 rund 25 Minuten vor Schluss abgebrochen werden. Die Ausschreitungen der Heimfans im Stadion Arechi in der Hafenstadt Salerno südlich von Neapel dürften den Abstieg Salernitanas in die Serie C besiegeln.

Nach einem 2:0 von Sampdoria im Hinspiel und der 2:0-Führung der Gäste aus Genua schien das Duell in der 2. Halbzeit auch sportlich entschieden. Anhänger von Salernitana zündeten dann vermehrt Rauchbomben und warfen diese auf das Feld. Zudem rissen sie Sitzschalen aus den Verankerungen.

Erst Lebensmittelvergiftung, dann Fan-Randale

Das Schiedsrichterteam um Daniele Doveri versuchte zunächst, das Spiel trotz der Ausschreitungen fortzusetzen. Doch als sich die Lage zuspitzte, brach Doveri die Partie endgültig ab. „Wir verurteilen die Gewalttaten, leider hat sich die Stimmung aufgeheizt“, sagte Salernitana-Geschäftsführer Maurizio Milan. Es gebe keine Ausreden. Die Begegnung dürfte nun am grünen Tisch für Sampdoria gewertet werden.

Für Salernitana verlief schon die Vorbereitung auf das Spiel schwierig. Bei der Rückkehr der Mannschaft aus Genua erlitten nach Vereinsangaben 21 Personen rund um das Team eine schwere Lebensmittelvergiftung, mehr als ein Dutzend Spieler mussten sogar im Krankenhaus behandelt werden. Das Rückspiel in Salerno wurde deshalb um zwei Tage auf Sonntag verschoben.

Unverhofftes Happy End für Sampdoria

US Salernitana war erst 2024 aus der Serie A abgestiegen, nun folgte gleich der nächste Schlag. Ein unverhofftes Happy End erlebte dagegen Sampdoria: Der frühere Meister und Europacupsieger wäre sportlich am letzten Spieltag eigentlich abgestiegen, konnte wegen eines späten Punktabzugs und damit einer Zurücksetzung für Brescia Calcio aber doch noch in die Relegation.