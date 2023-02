Tanger - Real Madrid spielt im Halbfinale der Club-Weltmeisterschaft gegen Al Ahly SC aus Ägypten.

Während der europäische Champions-League-Sieger aus Spanien für die Runde der letzten Vier gesetzt war, bezwang der Club aus Kairo in Tanger (Marokko) den Seattle Sounders FC im Viertelfinale mit 1:0 (0:0). Den Siegtreffer erzielte der ägyptische Fußballer Mohamed Afsha in der 88. Minute. Das Halbfinale zwischen Real und Al Ahly findet am Mittwoch (20.00 Uhr) statt.

Im zweiten Halbfinale tritt der brasilianische Club Flamengo, der ebenfalls gesetzt war, gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien an (Dienstag/20.00 Uhr). Al-Hilal gewann im Viertelfinale mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen Wydad AC aus Marokko.