Berlin - Titelverteidiger Real Madrid und Paris Saint-Germain haben in der Champions League wieder bessere Aussichten auf das Erreichen der K.-o.-Runde. Dem FC Liverpool ist indes die Achtelfinal-Teilnahme kaum mehr zu nehmen. Die Reds schafften dank eines 1:0 (0:0) beim FC Girona den sechsten Sieg im sechsten Spiel und führen souverän die Tabelle an. Der direkte Einzug in die Runde der letzten 16 ist greifbar nah.

Die Königlichen aus Madrid gewannen mit 3:2 (1:1) bei Atalanta Bergamo und haben nach sechs Spielen neun Punkte auf dem Konto. Stand heute würde das für die Zwischenrunde vor dem Achtelfinale reichen. PSG siegte mit 3:0 (1:0) bei RB Salzburg und kommt jetzt auf sieben Punkte.

Mbappé trifft und wird ausgewechselt

Für Real traf Kylian Mbappé in der 10. Minute, der Starspieler wurde in der 36. Minute jedoch angeschlagen ausgewechselt. Charles De Ketelaere (45.+2) gelang kurz vor dem Halbzeitpfiff per Foulelfmeter der zwischenzeitliche Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel sorgten Vinícius Júnior (56.) und Jude Bellingham (59.) zunächst für die komfortable Real-Führung, ehe Ademola Lookman (65.) die Partie mit seinem Treffer wieder spannend machte.

In Salzburg trafen Goncalo Ramos (30.), Nuno Mendes (72.) und Désiré Doué (85.) für Paris, das wie Real schlecht in die Königsklassen-Saison gestartet war. Die ersten acht der Tabelle qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Clubs auf den Plätzen 9 bis 24 spielen zunächst noch eine K.-o.-Zwischenrunde.

Liverpool festigt sich Champions-League-Spitze

Liverpool brauchte auswärts etwas Hilfe. Stürmerstar Mohamed Salah traf für die Reds in der 63. Minute per Foulelfmeter zu Führung. Schiedsrichter Benoît Bastien hatte den Strafstoß nach Videobeweis gegeben. Girona hat nur noch geringe Chancen, wenigstens die Zwischenrunde zu erreichen. Mit drei Punkten belegen die Spanier aktuell Platz 30, der nicht reichen würde, um in die K.-o.-Phase einzuziehen.