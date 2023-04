Gelsenkirchen - Schalke-Trainer Thomas Reis freut sich auf große Fan-Unterstützung im Bundesligaspiel seiner Mannschaft bei der TSG 1899 Hoffenheim. Bis zu 15.000 Anhänger der Gelsenkirchener wollen am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beim Aufeinandertreffen der beiden Abstiegskandidaten dabei sein.

„Ich habe, seitdem ich hier auf Schalke bin, schon viel erlebt. Das ist die nächste Stufe“, sagte Reis. „Es ist sensationell, was wir hier für eine Unterstützung bekommen. Alle wollen dazu beitragen, den Klassenerhalt zu schaffen. Wenn ich nur dran denke, kriege ich schon wieder Gänsehaut.“

Die Fans könnten dazu beitragen, „ein paar Prozente rauszukitzeln“, sagte Reis. „Die Mannschaft weiß, welchen Support wir in Hoffenheim haben werden.“ Gewinnen die Schalker, würden sie bis auf einen Punkt an den Konkurrenten heranrücken. Schalke ist in der Tabelle der Fußball-Bundesliga Vorletzter, Hoffenheim steht als 15. auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.