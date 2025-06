Kosicka - DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig hat erneut die Abwesenheit von Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der U21-EM verteidigt und sich dabei auch eine verbale Stichelei gegen Markus Babbel erlaubt. „Am Stammtisch kriegst du natürlich Applaus dafür, das ist ja gar keine Frage, Markus“, sagte Rettig bei Sat.1 vor dem Halbfinale der DFB-Auswahl gegen Frankreich.

Zuvor hatte Sat.1-Experte und Ex-Nationalspieler Babbel zu dem Thema gesagt: „Für mich ist es eigentlich ein Pflichttermin für den A-Trainer. Man spricht immer darüber, wie eng verzahnt alles ist - und dann erweckt man den Eindruck: Schlussendlich interessieren tut es mich nicht.“

Deutsches Finale mit Nagelsmann

Anders als Rettig und Rudi Völler, Sportdirektor im Deutschen Fußball-Bund (DFB), hat Nagelsmann bisher kein Spiel der deutschen U21 in der Slowakei im Stadion verfolgt. Bei einem Finaleinzug des deutschen Teams um Stürmer Nick Woltemade will er aber am Samstag (21.00 Uhr) in Bratislava als Tribünengast live dabei sein. „Der Bundestrainer wird kommen, wenn wir im Finale dabei sind“, bestätigte Rettig.

Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, „dass unser Bundestrainer irgendwo zu Hause auf der Couch liegt und sich am Ende nicht für das Thema interessiert“, sagte Rettig und sprach von einem „typisch deutschen Thema“. Auch viele andere A-Nationaltrainer hätten sich noch nicht auf den Weg in die Slowakei gemacht, „da fragt keiner nach“.