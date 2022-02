Riedle: „Muss aufpassen, den Anschluss nicht zu verlieren“

Dortmund - Der ehemalige Bundesliga-Profi und Weltmeister Karl-Heinz Riedle sieht die Bundesliga im internationalen Vergleich in einer gefährlichen Situation.

„Ich glaube schon, dass wir in Deutschland aufpassen müssen, den Anschluss nicht zu verlieren“, sagte der 56 Jahre alte TV-Experte dem „Kicker“ (Donnerstag). Einen Schlüssel, um dies zu verhindern, sieht der Ex-Dortmunder in der Personalie Erling Haaland. „Für die Bundesliga wäre es wichtig, dass man den einen oder anderen großen Spieler in Deutschland hält. Ich denke da etwa an Haaland. Ihn in der Bundesliga zu haben, weckt international Interesse und zieht auch andere an.“

Haaland hat bei Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis 2024, kann den Verein aber im Sommer für eine Ablösesumme von rund 75 Millionen Euro verlassen. Zuletzt gab es etliche Spekulationen um einen Wechsel des 21 Jahre alten Angreifers, der von zahlreichen Top-Clubs umworben wird.

Riedle gewann in seiner Karriere mit Borussia Dortmund die Champions League und spielte zudem auch für Werder Bremen und Lazio Rom. 1990 wurde er mit Deutschland in Italien Weltmeister. Inzwischen arbeitet Riedle für den TV-Sender RTL als Experte.