Serravalle - San Marino ist zum Auftakt der Nations League eine Sensation gelungen. Erstmals nach über 20 Jahren siegte die Fußball-Nationalmannschaft des Kleinstaats im Norden Mittelitaliens wieder in einem Länderspiel. Dank eines Tores von Nicko Sensoli in der 53. Minute hieß es in Gruppe 1 der Liga D am Ende 1:0 (0:0) gegen Liechtenstein. Gegen denselben Gegner war San Marino am 28. April 2004 der bis dahin letzte und einzige Sieg in einem Länderspiel geglückt (1:0). Der 19 Jahre alte Sensoli kam erst im darauffolgenden Jahr auf die Welt.

In der Weltrangliste des Weltverbands FIFA belegt das Team des seit März amtierenden Nationaltrainers Roberto Cevoli den 210. und damit letzten Platz. Liechtenstein steht als 199. etwas weniger weit hinten. Weiterer Gegner in der Dreier-Gruppe ist Gibraltar. Derzeitiger Weltranglistenplatz: 198.