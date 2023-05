Lwiw - Schachtjor Donezk ist zum 14. Mal ukrainischer Fußball-Meister. Das Team des kroatischen Trainers Igor Jovicevic gewann in Lwiw in einer am Ende turbulenten Partie gegen Verfolger SK Dnipro-1 mit 3:0 (1:0).

Einen Spieltag vor Saisonende hat Schachtjor jeweils acht Punkte Vorsprung auf Dnipro und den Tabellendritten Sorja Luhansk und kann nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Zugleich qualifizierte sich Donezk erneut für die Champions League.

Artem Bondarenko (9. Minute), Danylo Sikan (55.) und Taras Stepanenko (59.) schossen die Tore für den Gastgeber. In der Nachspielzeit sahen die Schachtjor-Spieler Jehor Nasarina und Anatoli Trubin (90.+6) sowie aufseiten von Dnipro Peglow (90.+6.) und Witali Fedorow (90.+8) nach einer Rangelei jeweils Rot.

„Wir danken den bewaffneten Kräften der Ukraine für die Möglichkeit, in unserem Heimatland Fußball zu spielen“, schrieb Schachtjor auf Twitter. Die Liga hatte am 23. August 2022 trotz des russischen Krieges in der Ukraine den Spielbetrieb aufgenommen. Alle Spiele fanden aus Sicherheitsgründen ohne Zuschauer statt. Auch für die Mannschaften galten strenge Sicherheitsregeln: Bei einem Luftalarm mussten Spiele unverzüglich abgebrochen werden, alle Beteiligten sich dann in die Schutzkeller begeben, die sich laut Konzept in unmittelbarer Nähe des Stadions befinden mussten. Sollte ein Wiederanpfiff der Partie nicht möglich sein, würde das Resultat zum Zeitpunkt des Alarms in die Wertung eingehen.