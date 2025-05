Frankfurt/Main - Schiedsrichter-Durchsagen nach einem Videobeweis soll es in der kommenden Saison in allen Stadien der 1. und 2. Bundesliga geben. Dies bestätigte ein Sprecher der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Zuerst berichtete die „Sport Bild“ darüber. Eine entsprechende einstimmige Empfehlung hat die DFL-Kommission Fußball dem Präsidium der Dachorganisation der 36 Proficlubs gegeben. Die Zustimmung des Führungsgremiums gilt als sehr wahrscheinlich.

24 Stadiondurchsagen von Schiedsrichtern

Im Januar hatte die DFL das Pilotprojekt in zunächst neun Stadien der 1. und 2. Liga getestet, in Abstimmung mit der Schiri GmbH des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Indem die Unparteiischen ihre Entscheidungen in bestimmten Situationen auf dem Spielfeld via Stadionlautsprecher bekanntgeben, sollte für mehr Transparenz gesorgt werden.

Inklusive DFB-Pokal kam es zu insgesamt 24 Stadion-Durchsagen der Referees, Ablauf und die Technik haben laut einer Zwischenbilanz funktioniert.