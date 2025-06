Wien - Bundestrainer Christian Wück will die fragliche EM-Teilnahme von Lena Oberdorf „zeitnah“ klären. „Ich will da schnell eine Entscheidung bekanntgeben“, sagte der 51-Jährige nach dem 6:0 der deutschen Fußballerinnen gegen Österreich. Die Weltklassespielerin vom FC Bayern München hat seit ihrem Kreuzbandriss vor knapp einem Jahr noch keine Minute gespielt.

FC Bayern redet mit

Dennoch gehörte die 23-Jährige zum Kader für die Nations-League-Spiele in Wien und gegen die Niederlande in Bremen (4:0), saß aber wie angekündigt nur auf der Tribüne. Wück bestätigte, dass er im Fall Oberdorf nicht auf die Bekanntgabe des Kaders für die Europameisterschaft (2. bis 27. Juli) in der Schweiz warten wird, die für den 12. Juni geplant ist.

Bei der Entscheidung mitreden wird auch der FC Bayern als Oberdorfs Arbeitgeber. Nach der Rückkehr aus Österreich soll es schnell ein Gespräch mit allen Beteiligten geben.

„Obi ist ein ganz normaler Teil des Teams. Sie hat ganz normal mittrainiert, sie hat sich top eingefügt. Es geht ja nicht nur um Obi, es geht um die Mannschaft“, sagte Wück.

Kader muss noch verkleinert werden

Zuvor hatte er erklärt, dass Oberdorf Tag für Tag ihre Form verbessere. „Wir merken trotzdem, dass sie in der einen oder anderen Situation schon noch sehr in ihren Körper, in ihr Knie reinhört. Und da vom Kopf her vielleicht noch nicht frei ist.“

Allerdings hat die Mittelfeldakteurin noch vier Wochen Zeit bis zum EM-Auftakt am 4. Juli gegen Polen. Der Bundestrainer darf 23 Spielerinnen mitnehmen, für die Nations League waren 25 berufen. Allerdings ist Freiburgs Stürmerin Cora Zicai mit Muskelbeschwerden abgereist. Auf den EM-Zug aufspringen könnte auch noch Alara Sehitler vom FC Bayern, die wegen Abiturprüfungen fehlte. Am 19. Juni startet die Turniervorbereitung in Herzogenaurach.