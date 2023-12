Stuttgart - Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft bezieht ihr Trainingscamp während der Europameisterschaft im kommenden Sommer in Stuttgart.

Wie die Stadt mitteilte, wird der deutsche Vorrunden-Gegner im Waldhotel im Stuttgarter Stadtteil Degerloch wohnen. Trainieren werde das Team von Trainer Murat Yakin im benachbarten Stadion auf der Waldau, der Heimspielstätte des Regionalligisten Stuttgarter Kickers.

„Es ist großartig, dass die Schweizer Mannschaft direkt unter dem Fernsehturm in Stuttgart Quartier bezieht“, sagte Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU). „Die Schweiz ist unser geschätztes und befreundetes Nachbarland und das eidgenössische Team bringt sicherlich viele fußballbegeisterte Fans mit in unsere Stadt.“

Beim EM-Turnier (14. Juni bis 14. Juli) tritt die Mannschaft um Kapitän Granit Xhaka vom Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen zunächst am 15. Juni (15.00 Uhr) in Köln gegen Ungarn an. Dort folgt am 19. Juni (21.00 Uhr) auch die Partie gegen Schottland. Auf die deutsche Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft die Schweiz am 23. Juni (21.00 Uhr) in Frankfurt/Main.