London - Die englische Fußball-Ikone Sir Bobby Charlton ist auch an den Folgen eines Sturzes gestorben. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA mit Verweis auf eine Anhörung in Warrington.

Charlton, der in der Nacht zum 21. Oktober gestorben war, war den Angaben zufolge fünf Tage zuvor in seinem Pflegeheim gestürzt und hatte dabei Rippenbrüche erlitten. Im Krankenhaus sei er dann palliativ behandelt worden. Der Weltmeister von 1966 litt seit Jahren zudem an Demenz.

In Manchester, wo Charlton bei United eine Ära geprägt hatte, wird am 13. November während einer großen Zeremonie der Fußball-Legende gedacht. Anschließend soll Charlton im Kreise seiner Familie beigesetzt werden.