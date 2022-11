Spaniens Kapitän tippt auf Finalsieg gegen Frankreich

Doha - Spaniens Kapitän Sergio Busquets hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auf den Titelgewinn seines Teams gewettet - bei einem internen Tippspiel.

„Das organisiere ich“, erzählte der 34-Jährige vom FC Barcelona in einem „Marca“-Interview und verriet auch Details: „Wir gewinnen, klar. Im Finale gegen Frankreich.“ Der Titelkandidat geht in Bestbesetzung in sein Auftaktspiel am Mittwoch (17.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Costa Rica.

Beim Weltmeister von 2010 sind auch Außenverteidiger Dani Carvajal von Real Madrid und Angreifer Alvaro Morata von Atlético Madrid einsatzbereit, wie Trainer Luis Enrique am Dienstag bei der Abschlusspressekonferenz sagte. Das Duo war zuletzt erkältet. Bei seinem ersten WM-Turnier als Coach setzt Enrique auch auf seine Jungstars wie Pedri (19) und Gavi (18) vom FC Barcelona. „Sie bringen dem Team Energie“, sagte er.

„Wir kommen mit großen Erwartungen“, sagte Busquets, der einzig Verbliebene von Südafrika 2010 vor seinem vierten WM-Turnier. „Ich glaube, wir sind eine Mannschaft, die schwer zu schlagen ist.“ .