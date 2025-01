Manchester - Manchester United hat dank eines späten Hattricks von Amad Traore in der Schlussphase eine peinliche Heimpleite gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten der Premier League verhindert. Der englische Fußball-Rekordmeister gewann das Nachholspiel des 21. Spieltages im Old Trafford durch die Treffer des Stürmers aus der Elfenbeinküste gegen Aufsteiger und Abstiegskandidat FC Southampton mit 3:1 (0:1). Traore traf in 82. und 90. Minute sowie in der Nachspielzeit (90.+4).

Zuvor war das Team von Trainer Ruben Amorim lange vergeblich dem Rückstand durch ein Eigentor von Manuel Ugarte (43.) hinterhergelaufen. Durch den Erfolg verbesserte sich Manchester auf den zwölften Rang und hat nun zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Zuvor hatte Brighton & Hove Albion mit dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler einen ungefährdeten 2:0 (0:0)-Sieg beim Abstiegskandidaten Ipswich Town gefeiert. Die Treffer für das Team des ehemaligen St.-Pauli-Coaches erzielten Kaoru Mitoma (59.) und der frühere Hoffenheim-Profi Georginio Rutter (59.). Brighton verbesserte sich auf den neunten Tabellenplatz.