Vor dem Champions-League-Auftritt von Real Madrid bei Manchester City wird Vinicius Junior von den englischen Fans verhöhnt. Am Ende lacht der Brasilianer.

Manchester - Nach dem 3:2-Sieg im Playoff-Hinspiel der Champions League bei Manchester City konnte Real Madrids Stürmerstar Vinicius Junior über das Spott-Plakat englischer Fans lachen. „Ja, ich habe es gesehen. Aber manchmal tun gegnerische Fans Dinge, die mir noch mehr Kraft geben, um ein großartiges Spiel zu absolvieren. Heute habe ich es erneut getan, und wir konnten gewinnen“, sagte der Brasilianer mit einem Lächeln im Gesicht.

Ähnlich gelassen wie der 24-Jährige reagierte Real-Trainer Carlo Ancelotti auf das Banner. „Falls er es gesehen hat, war es eine große Motivation für ihn und nichts weiter. Er war immer sehr gefährlich“, sagte Ancelotti.

In Anspielung auf den Streit um die Wahl von Manchester-Profi Rodri zum Gewinner des Ballon d'Or hatten City-Fans vor dem Anpfiff des Zwischenrunden-Krachers ein großes Banner gezeigt, auf dem Rodri den Ballon d'Or küsst. Daneben stand in großen Buchstaben der für Vinicius Junior bestimmte Spruch: „Hör auf, dir die Seele aus dem Leib zu weinen.“ Der derzeit verletzte Rodri hatte die Umfrage im Vorjahr vor Vinicius Junior gewonnen und Real Madrid deshalb die Zeremonie in Paris boykottiert.

Real mit guter Ausgangslage

Der Sieg in Manchester war daher Balsam für die Seele von Vinicius Junior, der anschließend zum besten Spieler der Partie gewählt wurde. „Es war nicht schlecht, ich konnte von der ersten Halbzeit an eine starke Leistung zeigen“, zollte sich der Angreifer selbst ein Lob.

Trotz zweimaligen Rückstandes durch einen Doppelpack von City-Star Erling Haaland jubelten am Ende die Madrilenen, für die Kylian Mbappé, Brahim Díaz und Jude Bellingham trafen. „Wir haben uns im ersten Teil dieser Runde gut geschlagen und uns einen kleinen Vorsprung erarbeitet“, stellte Ancelotti zufrieden fest.

Trotz der guten Ausgangslage warnte der 65 Jahre alte Fußball-Lehrer aber vor zu viel Euphorie. „Es ist ein tückisches Ergebnis“, sagte der Italiener. Um weiterzukommen, bedürfe es im Rückspiel der „gleichen Qualität und Opferbereitschaft“.