Star an Krücken: Wirtz-Verletzung schockt Bayer

Leverkusen - Xabi Alonso wollte den Schock über die Verletzung von Mittelfeldstar Florian Wirtz und die misslungene Generalprobe für das Königsklassen-Duell mit Bayern München am liebsten aus dem kollektiven Gedächtnis streichen. „Wir müssen diesen Tag schnell vergessen. Es war ein Scheiß-Tag“, sagte der Trainer von Bayer Leverkusen nach dem 0:2 gegen Werder Bremen.

Vor allem der wahrscheinliche Wirtz-Ausfall trübte die Stimmung beim Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga, der es durch die Niederlage verpasste, den Titel-Zweikampf mit dem FC Bayern noch einmal spannend zu machen. „Flo ist ein Unterschiedsspieler, der viel Einfluss auf unser Spiel hat. Ich wünsche ihm, dass er schnell gesund wird“, sagte Leverkusens Abwehrchef Jonathan Tah.

Wirtz war beim Abpfiff bereits an Krücken aus dem Stadion gehumpelt, um sich in einer Kölner Klinik einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen. Die Diagnose sollte im Laufe des Sonntags kommen. Die Bilder nach dem Foul von Bremens Mitchell Weiser, der dem 21 Jahre alten Nationalspieler voll auf den Fuß stieg, ließen nicht Positives erwarten. „Das mit Flo tut mir natürlich extrem leid, das sah nicht gut aus“, sagte Tah.

Längerer Ausfall droht

„Es tut mir leid. Ich gehe zum Ball und treffe ihn auch. Dadurch ist die Sohle offen“, entschuldigte sich Weiser für die Aktion. Bremens Trainer Ole Werner schickte umgehend Genesungswünsche: „Gute Besserung an Florian. Das ist eine Sache, die niemand sehen will.“

Wirtz wird mit größter Wahrscheinlichkeit das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League am Dienstag gegen die Bayern, in dem der Double-Gewinner der Vorsaison einen 0:3-Rückstand aufholen muss, verpassen. Alonso wollte das benötigte Fußball-Wunder dennoch nicht abschreiben. „Wir müssen an uns glauben. Wenn wir das nicht tun, haben wir keine Chance. Und wir wollen eine Chance haben“, sagte der Spanier.

Je nach Schwere der Verletzung droht Wirtz auch für die Nationalmannschaft im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien Ende März und das Pokal-Halbfinale bei Arminia Bielefeld am 1. April auszufallen.

Enttäuschender Auftritt des Meisters

Das Aus für Wirtz und der schwache Auftritt der Mannschaft waren „doppelt schmerzhaft“, wie Torwart Lukas Hradecky feststellte. Nicht nur bei den Gegentoren von Romano Schmid und Justin Njinmah war die Werkself nicht im Bilde. „Es ist bitter, wie wir in das Spiel gegangen sind. So hatten wir keine Chance, es zu gewinnen. Wir hatten kein Teamgefüge und keine Stabilität“, kritisierte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes.

Tah sprach „von einem der schlechtesten Spiele in dieser Saison“. Und auch Rolfes ließ kein gutes Haar an der gar nicht meisterlichen Vorstellung vor 30.210 Zuschauern. „Es war nicht genug Energie, Entschlossenheit, Wachsamkeit und Zusammenspiel“, kritisierte Rolfes den schlappen Auftritt. „Es ist bitter, dass wir so gespielt haben.“

Gegen die Bayern muss das anders werden. „Natürlich ärgert das massiv, aber wir müssen daraus Energie ziehen und dürfen nicht herumheulen. Das brauchen wir nicht. Wir müssen Stärke zeigen“, forderte Rolfes. Auch ohne Wirtz.