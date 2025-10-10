Der unfreiwillige Abschied von Ex-Bundesliga-Trainer Hütter aus Monaco deutete sich schon seit einigen Tagen an. Einen Favoriten auf die Nachfolge soll es bereits geben.

Monte-Carlo - Nach tagelangen Spekulationen hat sich die AS Monaco von Trainer Adi Hütter getrennt. Der 55-jährige Österreicher hatte zuletzt einige schwächere Ergebnisse mit dem Club verbucht, der nun den vorzeitigen Abschied vom ehemaligen Bundesligatrainer verkündete. Hütter, der in der Bundesliga Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach trainierte, hatte in Monaco noch einen Vertrag bis Juni 2027.

Als möglicher Nachfolger wird der Belgier Sebastien Pocognoli gehandelt. Der 38-Jährige ist seit Juli 2024 Cheftrainer bei Union Saint-Gilloise.

Hütter hatte die Mannschaft von Monaco seit dem Sommer 2023 betreut. In den vergangenen beiden Spielzeiten führte er die Monegassen einmal auf den zweiten und einmal auf den dritten Platz der französischen Ligue 1. Derzeit steht das Team nach sieben Spieltagen auf dem fünften Tabellenplatz. Am vergangenen Sonntag gab es im Derby gegen OGC Nizza nur ein 2:2. In den letzten fünf Pflichtspielen holte die AS Monaco nur einen Sieg.