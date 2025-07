Orlando - Nach einer bewegenden Gedenkminute für den tödlich verunglückten Stürmerstar Diogo Jota hat der Fluminense FC aus Brasilien als erstes Team das Halbfinale der Club-WM erreicht. Der Traditionsverein aus Rio de Janeiro gewann im Viertelfinale mit 2:1 (1:0) gegen den Favoritenschreck Al-Hilal aus Saudi-Arabien. Das Siegtor für den Vorrunden-Gegner von Borussia Dortmund (0:0) schoss der eingewechselte Hercules in der 70. Minute.

Matheus Martinelli (40.) hatte „Flu“ in einem ausgeglichenen Spiel in Orlando bereits in der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Den Ausgleich für die Saudis schoss einer der vier Brasilianer im Team: der Stürmer Marcos Leonardo (51.).

Tränen bei Portugals Nationalspielern

Vor dem Spiel ehrten beide Teams den Liverpool-Stürmer Jota und seinen jüngeren Bruder André Silva. Beide waren am Vortrag bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen. Während der Gedenkminute brachen der frühere Bayern-Spieler João Cancelo und sein Teamkollege Ruben Neves in Tränen aus. Beide Al-Hilal-Profis spielten jahrelang mit Diogo Jota in der portugiesischen Nationalmannschaft zusammen.

Der italienische Trainer Simone Inzaghi hatte ihnen freigestellt, auf einen Einsatz in diesem Viertelfinal-Spiel zu verzichten. Cancelo und Neves liefen jedoch auf. Ihr Team knüpfte nur selten an die Leistungen gegen Real Madrid (1:1) und Manchester City (4:3 nach Verlängerung) an. Erst in der Schlussphase drängte Al-Hilal mit viel Energie auf den Ausgleich.