Kosice - Die deutsche U21-Nationalmannschaft setzt auf dem Weg ins Endspiel der Fußball-Europameisterschaft auf weitere Tore von Nick Woltemade. „Eine neue Rolle nimmt er nicht ein. Nick ist und bleibt der Nick, den wir kennen, bodenständig, aber immer spaßig, immer den Blick, die Mannschaft zusammenzuhalten“, sagte Trainer Antonio Di Salvo. „Ich wäre nicht böse darüber, wenn es auch von der Quote her genauso weitergeht wie bisher.“

Saison-Aufsteiger Woltemade vom VfB Stuttgart, der bei drei Einsätzen zweimal zum Spieler des Spiels gekürt wurde, führt die Torjägerliste mit fünf Treffern an.

Di Salvo schwört Team ein: „Ziele und Visionen“

Am Mittwoch (21.00 Uhr/Sat.1) will die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes in Kosice im Osten der Slowakei gegen Frankreich das Endspiel am Samstag in Bratislava erreichen. „Wir sind noch nicht in Bratislava und deswegen tun wir alles daran, nach Bratislava zu kommen. Wir wollen unbedingt das Spiel morgen gewinnen“, sagte Di Salvo. „Und natürlich haben wir heute auch kurz darüber gesprochen, weil wir alle Ziele haben, Visionen haben. Bratislava ist das Ziel und da wollen wir hin.“

Nach dem Viertelfinal-Thriller mit dem 3:2 nach Verlängerung gegen Italien waren der Freiburger Verteidiger Max Rosenfelder und Kapitän Eric Martel angeschlagen. Zudem war einigen Nachwuchsnationalspielern die starke Turnierbelastung anzumerken.

Sieg gegen Italien setzt Kräfte frei

„Wir haben auch Spieler, die durchgespielt haben, die 15 Kilometer auf dem Tacho haben. Da müssen wir gucken, wie sie dann wirklich körperlich auf welchem Stand sind“, sagte Di Salvo. Der nervenaufreibende Sieg gegen Italien hat aber neue Kräfte freigesetzt. „Das pusht“, sagte Torhüter Noah Atubolu.

Die U21 sorgt mit ihren Auftritten beim Turnier in der Slowakei für Begeisterung in der Heimat. Im Schnitt 4,3 Millionen Menschen sahen die zweite Hälfte des K.o.-Krimis gegen Italien bei Sat.1. „Ich glaube, dass sich die Mannschaft mit dem Auftreten, mit den Ergebnissen verdient hat, dass wir eine hohe Aufmerksamkeit bekommen haben.“