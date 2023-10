Der Andrang auf Tickets für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland 2024 ist riesig. Bereits drei Stunden nach dem Start wurden 3,1 Millionen Tickets beantragt.

Die erste Verkaufsphase für Tickets für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland 2024 ist gestartet. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Start des Ticketverkaufs“, teilte das Organisationskomitee mit.

„Das Interesse aus Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt, ist enorm. Nur drei Stunden nach dem Start wurden 3,1 Millionen Tickets aus 142 Ländern beantragt.“ Das gefragteste Spiel ist nach Angaben des Organisationskomitees derzeit das Eröffnungsspiel. Die erste EM-Partie findet am 14. Juni 2024 in München statt - das Finale einen Monat später in Berlin. „Die Zahl der Anfragen, die über unseren Kundendienst eingehen, ist sehr gering, und alle Systeme laufen reibungslos“, hieß es weiter.

„Die Tickets sind sehr nachgefragt“, sagte Turnierbotschafterin Célia Šašić. „Da werden wahrscheinlich eine viel, viel höhere Anzahl an Bewerbungen da sein, als es überhaupt Tickets zu vergeben gibt.“ Ein Erfolg wäre es, „wenn wir wirklich ein schönes Fest feiern“, sagte die 35-Jährige. Lahm und Šašić hatten im Rahmen der Veranstaltung Bälle ins Publikum geschossen, mit denen ein direktes Kaufrecht auf zwei EM-Tickets verbunden ist. Fans müssen sich normalerweise auf der Internetseite der UEFA für Tickets bewerben.