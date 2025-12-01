Gute Nachrichten von Marc-André ter Stegen: Nach seiner Rückenoperation kann der 33-Jährige auf dem Weg zum Comeback wieder Hoffnung schöpfen.

Barcelona - Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen ist gut vier Monate nach seiner Rückenoperation ins Mannschaftstraining des FC Barcelona zurückgekehrt. Der 33-Jährige absolvierte auf dem Gelände der Ciutat Esportiva Joan Gamper zunächst Ballübungen mit seinen Torwartkollegen Joan Garcia und Wojciech Szczesny. „Das bedeutet jedoch nicht, dass er sofort die medizinische Freigabe (für einen Einsatz) erhalten wird“, schrieb die katalanische Zeitung „El Periódico“ unter Berufung auf Quellen des spanischen Meisters von Trainer Hansi Flick.

Barça löste am Wochenende durch einen 3:1-Sieg über Deportivo Alavés den Erzrivalen Real Madrid (1:1 beim FC Girona) an der Spitze der Primera División ab. Bereits am Dienstag steht das Topspiel gegen den Tabellenvierten Atlético Madrid an. Ein Comeback ter Stegens gilt als sehr unwahrscheinlich – zumal Joan García (24) aktuell als neue Nummer eins im Tor der Katalanen gesetzt ist.

Laut Medien möchte der finanziell angeschlagene Club den Ex-Mönchengladbacher loswerden, um sein Millionengehalt einsparen zu können. Auch in der Nationalmannschaft ist ter Stegens Zukunft knapp sechseinhalb Monate vor WM-Start völlig ungewiss. Nach dessen Verletzung wurde in Deutschland auch über eine Rückkehr von Manuel Neuer diskutiert. Derzeit ist Hoffenheim-Torhüter Oliver Baumann die Nummer eins der DFB-Auswahl.